Conte : “Sur le dos d’une Souris”. De Cécile Bergame – Cie A Corps Bouillon

le dimanche 16 janvier 2022 à Le Temps des Cerises

Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout seul ? Où est l’autre quand il n’est plus là ? Où vont les choses et les gens quant on ne les voit plus ? Est-ce qu’ils reviennent ? Faire l’expérience de la séparation est un défi pour le tout petit qui s’aventure dans un monde encore tout nouveau pour lui. Sur son tapis, en compagnie de la petite souris, Cécile Bergame nous donne à entendre chants et petites narrations pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient. Durée : 30 min.

Sur réservation.

Pour les enfant de 1 à 3 ans (enfant accompagné). Dans le cadre du festival Contes en balade

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-01-16T10:00:00 2022-01-16T10:30:00;2022-01-16T11:15:00 2022-01-16T11:45:00