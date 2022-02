Conte sensoriel pour les oreilles et les orteils par Valérie Descamps Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle de grands pieds ? Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en même temps et n’arrêtent pas de se chamailler ! Valentine part à la recherche d’une réponse, orteils au vent, malice aux pieds. Elle vous emmène à l’aventure : dans sa belle auto, son drôle de bateau, son jardin anglais… Pour une histoire sensorielle qui parle à nos plus petits. Avec la complicité des plus grands….

Chansons, comptines en français et en anglais, manipulation d’objets, bruitages. De 3 mois à 3 ans.

