Médiathèque André Malraux – Tourcoing, le samedi 9 octobre à 10:00

Depuis le mois de juin, la conteuse et autrice Agnès Debacker invite les jeunes parents de la halte-garderie à (re)découvrir les enjeux de la lecture des parents aux enfants, en inventant un conte sensoriel qu’ils pourront à leur tour transmettre.

Gratuit sur inscription

Depuis le mois de juin, la conteuse et autrice Agnès Debacker invite les jeunes parents de la halte-garderie à (re)découvrir les enjeux de la lecture des parents aux enfants. Médiathèque André Malraux – Tourcoing 26 Rue Famelart, 59200 Tourcoing

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00

