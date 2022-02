Conte – scène ouverte au Mandapa par Le Mandapa et l’association Calliope Mandapa Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conte – scène ouverte au Mandapa par Le Mandapa et l’association Calliope Mandapa, 1 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 01 mars 2022

de 20h30 à 22h00

gratuit

Nous vous invitons partager vos histoires avec un public amoureux des contes au centre Mandapa dans le cadre des mardis du conte du festival Contes d’hiver du Mandapa. Conter ensemble, partager un moment unique entre amoureux des contes professionnels ou amateurs… l’association Calliope a hâte de vous accueillir pour ce moment unique de paroles Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Contact : resa@association-calliope.fr https://www.centre-mandapa.fr/event-details/la-parole-est-a-vous-1 https://www.facebook.com/calliopelittoral/ https://twitter.com/associationCal1 Date complète :

2022-03-01T20:30:00+01:00_2022-03-01T22:00:00+01:00

Calliope

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mandapa Adresse 6 rue Wurtz Ville Paris lieuville Mandapa Paris Departement Paris

Mandapa Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conte – scène ouverte au Mandapa par Le Mandapa et l’association Calliope Mandapa 2022-03-01 was last modified: by Conte – scène ouverte au Mandapa par Le Mandapa et l’association Calliope Mandapa Mandapa 1 mars 2022 Mandapa Paris Paris

Paris Paris