Conte : Saturne (nos histoires aléatoires) Briare, 13 mai 2022, Briare.

Conte : Saturne (nos histoires aléatoires) Briare

2022-05-13 20:00:00 – 2022-05-13 21:15:00

Briare Loiret Briare

Au coin d’une rue, prenons le large avec Pépito Matéo, conteur en vadrouille hors des sentiers balisés, déroulant avec aise histoires gigognes et à tiroirs…

Autour du thème du temps, des rêves et des rencontres inopinées, le conteur affirme la liberté de tirer aux dés le hasard des trajectoires, les noms de lieux ou de personnages et même ce qu’ils disent. Avec la chanteuse-violoncelliste Gaëlle-Sara Branthomme, les histoires s’inventent des géographies sonores, convoquent des rendez-vous manqués, engendrent des coïncidences improbables, dans un récital de haut-vol qui échappe à la logique mais dont on réchappe avec le sourire jusque-là !

Conte : Saturne (nos histoires aléatoires) par le conteur Pépito Matéo avec la chanteuse-violoncelliste Gaëlle-Sara Branthomme

contact@theatre-escabeau.com +33 2 38 37 01 15 https://www.theatre-escabeau.com/

Au coin d’une rue, prenons le large avec Pépito Matéo, conteur en vadrouille hors des sentiers balisés, déroulant avec aise histoires gigognes et à tiroirs…

Autour du thème du temps, des rêves et des rencontres inopinées, le conteur affirme la liberté de tirer aux dés le hasard des trajectoires, les noms de lieux ou de personnages et même ce qu’ils disent. Avec la chanteuse-violoncelliste Gaëlle-Sara Branthomme, les histoires s’inventent des géographies sonores, convoquent des rendez-vous manqués, engendrent des coïncidences improbables, dans un récital de haut-vol qui échappe à la logique mais dont on réchappe avec le sourire jusque-là !

Ph_Remond_HD

Briare

dernière mise à jour : 2022-05-06 par ADRT45