CONTE SANS PAROLES À LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ILE Mauges-sur-Loire, 19 août 2022, Mauges-sur-Loire.

CONTE SANS PAROLES À LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ILE La Queue de l’Île (Montjean-sur-Loire) Guinguette Au Bout de l’Île Mauges-sur-Loire

2022-08-19 – 2022-08-19 La Queue de l’Île (Montjean-sur-Loire) Guinguette Au Bout de l’Île

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

La rencontre de l’Air du temps et de la Nuit des temps

ne sera pas de tout repos ! Ces deux personnages vivant

à des rythmes différents pourront-ils s’entendre ?

Dans ce conte sans paroles, vous serez plongés dans

un univers corporel et sonore fantastique,

où le langage de la technologie et de la nature se réécrit.

Immergez-vous dans un temps suspendu à la recherche

de l’équilibre.

Venez découvrir Pour not’pom, un conte sans paroles à la Guinguette au Bout de l’île !

contact@auboutdelile.fr +33 6 75 12 80 63 http://guiguetteauboutdelile.fr/

La rencontre de l’Air du temps et de la Nuit des temps

ne sera pas de tout repos ! Ces deux personnages vivant

à des rythmes différents pourront-ils s’entendre ?

Dans ce conte sans paroles, vous serez plongés dans

un univers corporel et sonore fantastique,

où le langage de la technologie et de la nature se réécrit.

Immergez-vous dans un temps suspendu à la recherche

de l’équilibre.

La Queue de l’Île (Montjean-sur-Loire) Guinguette Au Bout de l’Île Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-30 par