Manche Cérences Au programme : exercices ludiques de relaxation, écoute d’un conte relaxant, expression par le dessin. Pour un moment de bien-être, tout en s’amusant, sur le thème de l’amour de soi. Pour encore plus d’efficacité, vous pouvez emmener un doudou, un plaid et un oreiller. Age requis : entre 3 et 8 ans.

Tarif : 10.5€/personne. Le nombre de place est limité, pensez à réserver auprès d'Aimie au 07. 80. 00. 75. 45 (le lieu exact vous sera transmis par SMS).

aimiesophrologie@gmail.com +33 7 80 00 75 45 https://aimiesophrologie.wixsite.com/my-site

