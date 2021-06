Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Conte, raconte / Les fières lectures Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Conte, raconte / Les fières lectures Médiathèque Espace Jacques Demy, 16 juin 2021-16 juin 2021, Nantes. 2021-06-16 Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr ou au 02 40 41 42 13

Horaire : 16:00

Gratuit : oui À partir de 4 ans Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr ou au 02 40 41 42 13 Lecture d’albums Dans le cadre du Mois des fiertés, abordons en douceur ces thématiques parfois complexes que sont le genre, l’identité et l’attirance. Le tout toujours autour de belles histoires ! Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse Centre-ville Nantes

