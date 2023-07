Conte : Qui que quoi Carnavalet Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conte : Qui que quoi Carnavalet Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris, 11 juillet 2023, Paris. Le jeudi 27 juillet 2023

de 11h15 à 12h15

Le mardi 18 juillet 2023

de 11h15 à 12h15

Le mardi 11 juillet 2023

de 11h15 à 12h15

Le mercredi 26 juillet 2023

de 15h00 à 16h00

Le jeudi 20 juillet 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Prenez part à une visite contée et découvrez l’histoire de Paris. Dans un chapeau, les œuvres incontournables du musée ont déposé leurs

noms sur de petits papiers qu’il suffit de piocher pour entendre une

histoire ! Lors de cette séance, ce sont les enfants qui feront, au

hasard, le choix des contes pour partir à la découverte d’œuvres phares

du musée Carnavalet. Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101954583466>mStepTracking=true

Musée Carnavalet – Histoire de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Musée Carnavalet - Histoire de Paris Adresse 23 rue de Sévigné Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée Carnavalet - Histoire de Paris Paris

Musée Carnavalet - Histoire de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/