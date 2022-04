Conte : Prométhée et Épiméthée, les cousins de Zeus Musée départemental Arles antique, 14 mai 2022 20:30, Arles.

Nuit des musées Conte : Prométhée et Épiméthée, les cousins de Zeus Musée départemental Arles antique Samedi 14 mai, 19h30, 20h00, 20h30 Sur inscription

La compagnie Carabosse a imaginé un conte pour enfants évoquant Prométhée et son frère Épiméthée.

Venez écouter l’histoire de Prométhée et Epiméthée, deux frères que tout oppose : l’un sage l’autre étourdi. Alors quand Zeus leur demande de concevoir des créatures pour peupler la terre, Epiméthée invente toutes sortes d’animaux rigolos, et Prométhée les hommes. Un conte imaginé par la Cie Carabosse.

Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité.

Saturday 14 May, 19:30, 20:00, 20:30

A museum anchored in the modernity. Having inaugurated in 1995 facing vestiges of the Roman circus(cirque) and in access(manner) of the Rhône, this museum establishes itself as a shop window(showcase) of the cultures of the Mediterranean Sea which made the wealth of Arles in Antiquity.

Venid a escuchar la historia de Prometeo y Epimeteoo, dos hermanos que todo lo contrapone: uno sabio el otro aturdido. Así que cuando Zeus les pide que conciban criaturas para poblar la tierra, Epimeteo inventa todo tipo de animales divertidos, y Prometeo los hombres. Un cuento de la Compañía Carabosse.

En inscripción Sábado 14 mayo, 19:30, 20:00, 20:30

Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles 13635 Arles Provence-Alpes-Côte d’Azur