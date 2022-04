Conte : Prométhée et Épiméthée, les cousins de Zeus Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Venez écouter l’histoire de Prométhée et Epiméthée, deux frères que tout oppose : l’un sage l’autre étourdi. Alors quand Zeus leur demande de concevoir des créatures pour peupler la terre, Epiméthée invente toutes sortes d’animaux rigolos, et Prométhée les hommes. Un conte imaginé par la Cie Carabosse.

La compagnie Carabosse a imaginé un conte pour enfants évoquant Prométhée et son frère Épiméthée. Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles Bouches-du-Rhône

