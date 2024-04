Conte pourquoi le lion ne mange plus de formage ? Sélestat, mercredi 15 mai 2024.

Spectacle rythmé par des chansons et des musiques, l’occasion de découvrir la richesse et la diversité des contes africains

Une aventure épique où un petit poussin audacieux, arborant son sac de maïs, se lance courageusement dans un défi contre un roi tyrannique. Armé de malice et de bravoure, notre héros à plumes défie les pièges du roi grâce à son intelligence vive. En chemin, il croise d’autres créatures de la savane, toutes prêtes à lui prêter main-forte dans sa quête.

Mais ce n’est pas tout une énigme ancienne, enveloppant la savane africaine depuis des temps immémoriaux, se dévoile peu à peu. Pourquoi le lion a-t-il cessé de déguster du fromage ? Cette question, longtemps restée sans réponse, sera enfin résolue.

Le spectacle est rythmé par des chansons et des musiques africaines qui ponctuent cette histoire. Ce spectacle est une belle occasion de découvrir la richesse et la diversité des contes africains, qui transmettent des valeurs universelles comme la solidarité, la justice et le respect de l’environnement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 10:00:00

fin : 2024-05-15

1 rue du Tabac

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est evasion-communication@apeicentrealsace.fr

