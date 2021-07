Joinville-le-Pont Parc du Parangon Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Conte pour tout petit Parc du Parangon Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Conte pour tout petit Parc du Parangon, 30 juillet 2021, Joinville-le-Pont. Conte pour tout petit

Parc du Parangon, le vendredi 30 juillet à 10:00

Vos bibliothécaires vous donne rendez-vous au parc du Parangon pour un moment lecture avec vos petits bouts de plus de 3 ans.

Entrée libre

Evadez-vous avec vos petits le temps d’une lecture au parc du Parangon Parc du Parangon parc du parangon joinville le pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Parc du Parangon Adresse parc du parangon joinville le pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Parc du Parangon Joinville-le-Pont