Cet atelier-spectacle se déroule en 3 temps : _**- Au premier temps**_ : parents et enfants écoutent ensemble une légende contée. _**- Au deuxième temps :**_ seuls, les enfants restent, et elle leur propose de jouer ce conte. C’est le moment de la distribution, du choix des rôles. Chaque enfant choisit alors un élément du conte qu’il souhaite incarner : un personnage, un élément de l’histoire, du décor… Certains peuvent même être aussi conteurs ! _**- Au troisième temps :**_ Le spectacle : les parents reviennent – nous les accueillons. La scène s’anime, les enfants jouent le conte pour eux. Spontanéité et plaisir de jouer seront au rendez-vous ! **_Avec Martine Bertrand, conteuse et auteure_** _De 6 à 11 ans – Sur réservation_

Sur réservation

Un atelier partagé parents/enfants autour du plaisir des contes. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines

