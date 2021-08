Conte pour enfants : L’oiseau de feu Atelier Janusz Korczak, 14 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Conte pour enfants : L’oiseau de feu

Atelier Janusz Korczak, le vendredi 14 janvier 2022 à 19:00

Dans le cadre de sa programmation culturelle, l’**Atelier Janusz Korczak**, lieu dédié à l’enseignement théâtral vous propose : L’oiseau de feu par Frédécric Naud ———————————- ### vendredi 14 janvier 2022 à 19h à l’Atelier Janusz Korczak, durée 50 minutes Sonia, une adolescente (déjà rencontrée dans le Road-movie du Taureau bleu), ne supporte pas l’image de la princesse enfermée au sommet d’une tour, attendant passivement qu’un prince, dît “charmant”, veuille bien la délivrer. Cédric, son amoureux, est passionné de contes et de jeux vidéo. Alors qu’il joue au jeu underground : “LEGENDS”, il disparait, avalé par un vortex électromagnétique. Pour le délivrer, Sonia va devoir suivre les quelques indices laissés par lui et plonger dans l’histoire où il est retenu prisonnier. _Inspiré d’un conte traditionnel russe : Yvan tzarevitch part en quête de l’oiseau de feu pour son père. Sa route sera longue, pleine d’embuches et de rebondissements. Depuis ses deux frères jaloux qui cherchent à le ridiculiser auprès de leur père et qui iront jusqu’à préméditer sa mort ; jusqu’au terrible Kotcheï-l’Immortel qui s’est arraché sa propre étincelle de vie pour devenir invincible ; en passant par les cachots de rois envieux… Aidé par un grand loup gris, il apprendra petit à petit de ses erreurs et ne reviendra chez son père qu’au bout de plusieurs années, victorieux et amoureux._

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 8 ans

Atelier Janusz Korczak 14 rue du Chevalier de la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



