CONTE POUR ENFANTS « LE LOUP QUI N'AIMAIT PAS NOËL » Doix lès Fontaines, 20 décembre 2022

Vendée Au programme : lecture du conte « Le loup qui n’aimait pas Noël » d’après le livre d’d’Orianne Lallemand, comptines et chants de Noël. Réservé aux enfants de 5 à 7 ans.

Durée : environ 30 min. Places limitées, sur réservation au 06 37 10 75 72. La bibliothèque de Doix vous invite à son animation contée ! https://www.facebook.com/bibliothequededoix/ Place Aimé Fillonneau Biliothèque de Doix Doix lès Fontaines

