Conte pour enfants « Le chevalier qui ne savait pas compter »

Conte pour enfants « Le chevalier qui ne savait pas compter », 27 octobre 2022, . Conte pour enfants « Le chevalier qui ne savait pas compter »



2022-10-27 14:30:00 – 2022-10-29 Oyez, oyez ! Hervé, tout-nouveau chevalier est bien embêté : le jour où il doit sauver Martin, son meilleur copain, il brave tous les dangers et se confronte au pire des défis : se mettre à … compter ! Avec l’aide des enfants, Hervé parviendra-t-il à se débrouiller ? On découvrira dans ce conte les éléments architecturaux et les personnages typiques du Moyen Age, mais aussi la tenue du chevalier ! Par la compagnie « La Belle envolée »

Réservation sur abbayeauxdames@normandie.fr A partir de 4 ans. Durée : 1h. Gratuit. Départ : Hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Dans la limite des places disponibles. Oyez, oyez ! Hervé, tout-nouveau chevalier est bien embêté : le jour où il doit sauver Martin, son meilleur copain, il brave tous les dangers et se confronte au pire des défis : se mettre à …… dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville