Atelier Janusz Korczak, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Dans le cadre de sa programmation culturelle, l’**Atelier Janusz Korczak**, lieu dédié à l’enseignement théâtral vous propose : La géométrie des silences par Marc Buléon, jeudi 20 janvier 2022 à 18h30, durée 1 heure 10 minutes ————————————————————————————————– La géométrie des silences est un récit nourri du travail que Marc Buléon mène depuis de nombreuses années auprès de huit conteurs-musiciens autistes adultes et de collectages effectués dans leurs familles. [https://www.youtube.com/watch?v=A8KcB2RdNDM](https://www.youtube.com/watch?v=A8KcB2RdNDM) L’histoire commence dans les années quatre-vingt au Brésil. À dix ans, Pépé Buenos est vendu à un grand propriétaire. On le retrouve abandonné dans un champ, à moitié mort. Il est alors adopté en France par un couple qui découvre son autisme. Adulte, il intègre un lieu d’accueil spécialisé dans lequel il rencontre deux femmes et trois hommes qui tous parlent beaucoup, à leur manière. Leurs échanges tournent autour des grands sujets de la vie : la naissance, l’amour, la mort, et c’est ainsi que Pépé Buenos accède peu à peu à la parole, essentiellement grâce à une rencontre amoureuse.

Représentation gratuite, sur réservation en ligne

Représentation gratuite, sur réservation en ligne

