CONTE POUR ENFANTS IL ETAIT UNE FOIS … MAIS PAS DEUX CAFÉ LE BURGAUD Le Burgaud, dimanche 17 mars 2024.

Contes & Musiques, avec Audrey Partinico (conteuse) et Fred Dufée (musicien / comédien).

Il était une fois une graine …

Le duo conteuse/musicien mêle au récit le son, le mouvement, le chant et le jeu théâtral. La musique et la narration deviennent une seule voix.

Il est possibilité de boire un café ou un thé, et des viennoiseries sont proposées, à partager en famille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:30:00

fin : 2024-03-17

CAFÉ LE BURGAUD 23 Pl. de la Halle

Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie progcafeduburgaud@gmail.com

