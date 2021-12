Paris Musée de la préfecture de Police île de France, Paris Conte pour enfants au musée de la préfecture de Police : Libérons les animaux du cirque ! Musée de la préfecture de Police Paris Catégories d’évènement: île de France

de 17h00 à 18h00

Le mardi 21 décembre 2021

de 11h00 à 12h00

Le samedi 18 décembre 2021

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 16 décembre 2021

de 17h30 à 18h30

Le jeudi 09 décembre 2021

de 17h30 à 18h30

gratuit

A cette occasion, le musée vous emmène à la découverte des différents métiers de la préfecture de Police en lien avec les animaux. Contrôler la santé et s’assurer du bien-être des animaux, ou encore veiller au respect des normes environnementales : les missions sont nombreuses ! Ce conte, écrit et illustré à partir de documents d’archives de la préfecture de Police, vous raconte l’histoire d’animaux capturés pour être exploités dans un cirque. Le petit lionceau Cocolin et ses amis, l’éléphant Mambo, la girafe Zarafa, l’hippopotame Zébulon, l’autruche Pietra, le dromadaire Youssef, vous attendent pour tenter de s’échapper ! Cette histoire s’adresse aux enfants de 4 à 10 ans. Musée de la préfecture de Police 4 rue de la montagne Sainte-Geneviève Paris 75005 Contact : 01 44 41 52 50 museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr Enfants

