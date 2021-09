Conte pour enfant”Dispute chez les Magnon” – Fête du Grand Site de France Sergeac, 2 octobre 2021, Sergeac.

Conte pour enfant”Dispute chez les Magnon” – Fête du Grand Site de France 2021-10-02 – 2021-10-02 Site Préhistorique de Castel Merle C1

Sergeac Dordogne Sergeac

On raconte qu’il y a bien longtemps au coeur de la vallée, il y avait un abri sous-roche extraordinaire…Dans un décor miniaturisé, avec de jolies petites marionnettes, venez découvrir l’histoire de Monsieur et Madame Magnon.

A partir de 3 ans.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire

©Myriam Gabiole

