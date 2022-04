Conte pour enfant – Cléo la Petite goutte d’eau Pont-l’Abbé, 22 avril 2022, Pont-l'Abbé.

Conte pour enfant – Cléo la Petite goutte d’eau Pont-l’Abbé

2022-04-22 – 2022-04-22

Pont-l’Abbé Finistère Pont-l’Abbé

La cie « Les ailes de soi » et la cie « Ô gué ! » présentent :

Cléo, la petite goutte d’eau

Une conteuse : Nathalie Faverais et une musicienne : Marion Perrier, vous emmène en voyage à travers l’aventure d’une petite goutte d’eau « Cléo », de la mer au nuage, du nuage à la rivière puis à la mer, en passant par le jardin de Mamie Huat. Tout en musique et en chanson Cléo découvre le cycle de l’eau et par là même occasion sa vie sur la terre.

Un conte musical pour les enfants de 3 à 8 ans

Sur inscription

+33 2 98 82 31 88

Pont-l’Abbé

