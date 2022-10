Conte pour bébés « Petits fantômes et mini-monstres » Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Conte pour bébés « Petits fantômes et mini-monstres » Caen, 27 octobre 2022, Caen. Conte pour bébés « Petits fantômes et mini-monstres »

Abbaye aux Dames (salle Mathilde) Place Reine Mathilde Caen Calvados Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde)

2022-10-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-27

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde)

Caen

Calvados Entre deux comptines et chansonnettes, les petites vedettes d’Halloween défilent mais, même pas peur ! Ce petit conte qui met en scène une sorcière, un loup-garou, un fantôme… s’appuie sur des visuels très mimis, avec pour idée de parler formes et couleurs !

Par la compagnie « La Belle envolée »

Réservation sur abbayeauxdames@normandie.fr De 0 à 3 ans. Durée : 25 mn. Gratuit. Départ : Hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Dans la limite des places disponibles. Entre deux comptines et chansonnettes, les petites vedettes d’Halloween défilent mais, même pas peur ! Ce petit conte qui met en scène une sorcière, un loup-garou, un fantôme… s’appuie sur des… Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde) Caen

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde) Ville Caen lieuville Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde) Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Conte pour bébés « Petits fantômes et mini-monstres » Caen 2022-10-27 was last modified: by Conte pour bébés « Petits fantômes et mini-monstres » Caen Caen 27 octobre 2022 Abbaye aux Dames (salle Mathilde) Place Reine Mathilde Caen Calvados caen Calvados

Caen Calvados