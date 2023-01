Conte poétique et visuel : “Oiseau vole !” Lambesc Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR Attendre patiemment l’arrivée de l’oiseau, faire son portrait et le laisser s’envoler, cueillir la plume égarée pour écrire son histoire.

Oiseau vole, oiseau rit, oiseau danse, oiseau vit !

Sous nos yeux se construit un univers poétique fait de papier, de marionnettes et d’effets visuels.

La compagnie Les Petits Pois Sont Rouges and Co aime partager son plaisir des mots en créant des formes courtes où alternent poésie, chants et textes. Une histoire d’oiseau, un chevalet, des arbres, des plumes, des traces de pattes dans la neige, quelques bribes de poésie, un vent de liberté… +33 4 42 17 00 63 Médiathèque Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

