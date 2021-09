Conte : Petit à petit Médiathèque Samuel Beckett, 23 octobre 2021, Guérande.

Conte : Petit à petit

Médiathèque Samuel Beckett, le samedi 23 octobre à 10:30

“Petit à petit…”, c’est l’histoire d’un oiseau qui, brindille après brindille, patiemment et en chantant construit son nid. Mais le temps passe et notre volatile s’ennuie. Il aimerait partir en voyage pour voir du paysage ! Il va alors lui falloir mobiliser toute son énergie pour apprendre à voler et conquérir sa liberté. Spectacle pour les 6 mois- 5 ans par la Cie L’embrasure. Sur réservation. Dans le cadre de [Bébé Croque-livres](https://www.millefeuillesetpetitlu.fr/bb-croque-livres/ “bébé croque-livres (Lien externe)”) Bébé Croque-livres est une manifestation portée par l’association Mille-Feuilles et Petit lu. C’est un ensemble de temps forts, ludiques et de lectures-plaisir avec les tout-petits et leurs parents pour valoriser l’éveil culturel sur les territoires de Cap Atlantique et de la Carène.

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne, Salle Perceval 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



