Agde Agde Agde, Hérault CONTE ORAL Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

CONTE ORAL Agde, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Agde. CONTE ORAL 2021-07-05 11:00:00 – 2021-07-05

Agde Hérault La Médiathèque d’Agde renouvelle son partenariat avec l’Association des Unions Régionales des Arts de la Langue : AURAL.

Composée de conteurs amateurs, cette association apporte son savoir-faire et ses compétences aussi bien auprès de structures institutionnelles que des particuliers.

Elle participe ainsi pleinement à la nécessaire diffusion du conte tant auprès d’un public jeune que d’adulte.

Elle organise aussi des soirées de contes pour adultes, des formations autour du conte et met à la disposition de ses adhérents une solide documentation.

Tout public. mediatheque@ville-agde.fr +33 4 67 94 68 00 http://www.mediatheque-agde.fr/EXPLOITATION/ La Médiathèque d’Agde renouvelle son partenariat avec l’Association des Unions Régionales des Arts de la Langue : AURAL.

dernière mise à jour : 2021-06-04

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville 43.27441#3.48565