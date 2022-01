Conte : Nuage blanc par Anne Tessier Médiathèque Samuel Beckett, 5 février 2022, Guérande.

Conte : Nuage blanc par Anne Tessier

Médiathèque Samuel Beckett, le samedi 5 février à 10:30

Un spectacle avec un indien magicien, un perroquet, une panthère, un chat XXL, une dame et « tit gars »… Chansons, comptines, berceuses et petites histoires accompagnent Nuage Blanc dans son voyage. Pour les 6 mois-4 ans. Une animation inscrite dans le programme de Bébé croque-livres : un ensemble de temps forts, ludiques et de lectures-plaisir avec les tout-petits et leurs parents pour valoriser l’éveil culturel.

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:30:00 2022-02-05T11:30:00