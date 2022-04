Conte naturaliste : Au pays des oiseaux, 27 mai 2022, .

Conte naturaliste : Au pays des oiseaux

2022-05-27 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-27

En lien étroit avec le littoral normand et le Cotentin, invitation pour un voyage au pays des oiseaux ! La nature et les oiseaux sont ancrés dans le territoire. A travers leur présence, leur nidification et leur chant, ils s’expriment toute l’année : goélands, huîtriers-pie, oies, passereaux… Certains sont sédentaires, d’autres ne sont que saisonniers, ce sont de grands voyageurs… Rencontre avec les habitants à plumes du Cotentin !

