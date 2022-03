Conte mythologique, Pan et Syrinx Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le mardi 25 octobre à 16:30

Une médiatrice du musée vous propose une découverte de la mythologie pour petites et grandes oreilles. Entre conte et musique, découvrez l’histoire romaine de Pan et Syrinx… ou comment a été créée la toute première flûte de l’histoire ! Dimanche 10 avril et mardi 25 octobre, 16h30. Compris dans l’entrée du musée. Conseillé à partir de 5 ans. [Réservation conseillée](https://my.weezevent.com/conte-mythologique-pan-et-syrinx-2022)

Une médiatrice du musée vous propose une découverte de la mythologie pour petites et grandes oreilles.

