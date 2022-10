Conte mythologique, Pan et Syrinx

Conte mythologique, Pan et Syrinx, 25 octobre 2022, . Conte mythologique, Pan et Syrinx



2022-10-25 16:30:00 16:30:00 – 2022-10-25 17:00:00 17:00:00 Une médiatrice du musée vous propose une découverte de la mythologie pour petites et grandes oreilles.

Entre conte et musique, découvrez l’histoire romaine de Pan et Syrinx… ou comment a été créée la toute première flûte de l’histoire !

Compris dans l’entrée du musée.

Conseillé à partir de 5 ans.

Réservation conseillée.

