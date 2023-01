CONTE & MUSIQUE – LE CHEMIN DE TABLE, HISTOIRES POUR GOURMANDS VOYAGEURS Les Rairies Les Rairies Les Rairies Catégories d’Évènement: Les Rairies

Maine-et-Loire

CONTE & MUSIQUE – LE CHEMIN DE TABLE, HISTOIRES POUR GOURMANDS VOYAGEURS Les Rairies, 25 février 2023, Les Rairies Les Rairies. CONTE & MUSIQUE – LE CHEMIN DE TABLE, HISTOIRES POUR GOURMANDS VOYAGEURS Rue de la Coulée Salle des fêtes La Coulée Les Rairies Maine-et-Loire Salle des fêtes La Coulée Rue de la Coulée

2023-02-25 16:00:00 – 2023-02-25 16:45:00

Salle des fêtes La Coulée Rue de la Coulée

Les Rairies

Maine-et-Loire Les Rairies Des histoires participatives sur le thème de la gourmandise ? Que vous ayez un petit creux ou une grosse fringale, Jimmy et sa guitare emportent vos oreilles pour un banquet de contes et de chansons. Il espère vous tenir en appétit jusqu’à la « faim » de l’histoire ! Par Jimmy Quiquemelle, conteur musicien A partir de 5 ans et +

Pensez à réserver : reservationculturelle@ccals.fr

Salle des fêtes de la Coulée – Les Rairies Une soirée conte qui mettra petits et grands en appétit ! reservationculturelle@ccals.fr Salle des fêtes La Coulée Rue de la Coulée Les Rairies

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Les Rairies, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Rairies Adresse Les Rairies Maine-et-Loire Salle des fêtes La Coulée Rue de la Coulée Ville Les Rairies Les Rairies lieuville Salle des fêtes La Coulée Rue de la Coulée Les Rairies Departement Maine-et-Loire

Les Rairies Les Rairies Les Rairies Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-rairies-les-rairies/

CONTE & MUSIQUE – LE CHEMIN DE TABLE, HISTOIRES POUR GOURMANDS VOYAGEURS Les Rairies 2023-02-25 was last modified: by CONTE & MUSIQUE – LE CHEMIN DE TABLE, HISTOIRES POUR GOURMANDS VOYAGEURS Les Rairies Les Rairies 25 février 2023 Les Rairies Les Rairies, Maine-et-Loire maine-et-loire Rue de la Coulée Salle des fêtes La Coulée Les Rairies Maine-et-Loire

Les Rairies Les Rairies Maine-et-Loire