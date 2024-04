Conte Musical « VOYAGES AVEC PEER GYNT » Rue Henri Silvy Pertuis, vendredi 5 avril 2024.

Conte Musical « VOYAGES AVEC PEER GYNT » Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

Histoires racontées en chanson

Laissez-vous embarquer par les élèves des classes du Conservatoire Musique de Pertuis.



Ce « Don Juan norvégien » épris de libertés, a été créé en 1876 par l’écrivain Henrick Ibsen.

Sur une idée originale de Jean François Levraux, l’Orchestre à Cordes Garance, accompagné d’instrumentistes à vent, percussions et claviers, interpréteront, sous la direction d’Anne Playoust, les musiques originales d’Edvard Grieg.

S’entremêleront des musiques traditionnelles scandinaves et des projections de tableaux de peintres norvégiens célèbres tel que ceux de Munch.

La partie théâtrale, sera interprétée par Jean François Levraux (récitant) et les élèves de la classe d’art dramatique de Nezha Benzerga. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Conte Musical « VOYAGES AVEC PEER GYNT » Pertuis a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme de Pertuis