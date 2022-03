Conte musical “Voyage au centre de la terre” Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Conte musical "Voyage au centre de la terre" Médiathèque Hélène Berr, 14 mai 2022, Paris.

de 18h00 à 19h30

gratuit

Adaptation du célèbre roman de Jules Verne par Philippe Imbert, dans une forme issue de la rencontre entre deux disciplines, conte et musique, et de trois artistes. À la suite de la découverte d’un manuscrit datant du XVIe siècle, le professeur Otto Lidenbrock, éminent géologue et minéralogiste entraîne son neveu Axel dans des aventures rocambolesques qui les amèneront là où aucun homme n’avait osé aller avant eux : le centre de la terre.

Pendant ce voyage nos deux héros vont découvrir des lieux, des musiques et des sons dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence. D’après Voyage au centre de la terre de Jules Verne.

Musiques de Jean-Sébastien Bach, Leoš Janáček, Béla Bartók… Adaptation et narration : Philippe Imbert

Piano : Thomas Chaney

Tout public à partir de 8 ans Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

Contact : 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr Enfants;Littérature;Musique

