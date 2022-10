Conte musical « Une Histoire de Boucle d’Or et les trois ours »- Semaine en Famille Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne Catégories d’évènement: Brioux-sur-Boutonne

Deux-Svres

Conte musical « Une Histoire de Boucle d’Or et les trois ours »- Semaine en Famille Brioux-sur-Boutonne, 27 octobre 2022, Brioux-sur-Boutonne. Conte musical « Une Histoire de Boucle d’Or et les trois ours »- Semaine en Famille

20 Place du Champ de Foire Salle de la Boutonnaise Brioux-sur-Boutonne Deux-Svres Salle de la Boutonnaise 20 Place du Champ de Foire

2022-10-27 10:00:00 – 2022-10-27 11:00:00

Salle de la Boutonnaise 20 Place du Champ de Foire

Brioux-sur-Boutonne

Deux-Svres EUR Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Conte musical « Une histoire de Boucle d’Or et les trois ours » Jeudi 27 octobre de 10h à 11h salle la Boutonnaise à Brioux-sur-Boutonne Conte musical interactif jeune public animé par Marie-Délia Rollin Ouvert à tous – de 0 à 6 ans

Gratuit Inscriptions au 05 49 07 88 36 Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Conte musical « Une histoire de Boucle d’Or et les trois ours » Jeudi 27 octobre de 10h à 11h salle la Boutonnaise à Brioux-sur-Boutonne Conte musical interactif jeune public animé par Marie-Délia Rollin Ouvert à tous – de 0 à 6 ans

Gratuit +33 5 49 07 88 36 Salle de la Boutonnaise 20 Place du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Brioux-sur-Boutonne, Deux-Svres Autres Lieu Brioux-sur-Boutonne Adresse Brioux-sur-Boutonne Deux-Svres Salle de la Boutonnaise 20 Place du Champ de Foire Ville Brioux-sur-Boutonne lieuville Salle de la Boutonnaise 20 Place du Champ de Foire Brioux-sur-Boutonne Departement Deux-Svres

Conte musical « Une Histoire de Boucle d’Or et les trois ours »- Semaine en Famille Brioux-sur-Boutonne 2022-10-27 was last modified: by Conte musical « Une Histoire de Boucle d’Or et les trois ours »- Semaine en Famille Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne 27 octobre 2022 20 Place du Champ de Foire Salle de la Boutonnaise Brioux-sur-Boutonne Deux-Svres Brioux-sur-Boutonne Deux-Svres

Brioux-sur-Boutonne Deux-Svres