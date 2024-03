[Conte musical] Tout là-haut (de 6 mois à 4 ans) Saint-Martin-le-Gaillard, mercredi 10 avril 2024.

[Conte musical] Tout là-haut (de 6 mois à 4 ans) Saint-Martin-le-Gaillard Seine-Maritime

Un matin, alors que la nature s’éveille et s’émerveille, une petite étoile tombée du ciel, se retrouve dans le creux d’un nid. Comment est-elle arrivée jusqu’ici ? Quel chemin prendra-t-elle pour remonter là-haut, tout là-haut ?

Au fil de ses aventures, elle rencontrera de petits animaux drôles et attachants qui l’accompagneront dans sa quête. Une histoire douce et poétique accompagnée de musique, de chant et d’instruments surprenants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:30:00

fin : 2024-04-10

Salle des fêtes

Saint-Martin-le-Gaillard 76260 Seine-Maritime Normandie

