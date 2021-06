Paris Square du Chanoine Viollet Paris Conte musical Square du Chanoine Viollet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conte musical Square du Chanoine Viollet, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 17h à 18h

gratuit

Assistez en famille à une lecture de conte, en musique et en plein air ! Un moment de rêverie et de détente en famille, des contes en musique spécialement adaptés pour le plein air, qui réuniront et raviront petit·e·s et grand·e·s. Animations -> Lecture / Rencontre Square du Chanoine Viollet 72 rue du Moulin Vert Paris 75014

4 : Alésia (422m) 13 : Pernety (489m)

Contact :Karine Leroy http://www.karineleroyconteuse.com/ Animations -> Lecture / Rencontre Plein air

Date complète :

2021-07-23T17:00:00+02:00_2021-07-23T18:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Square du Chanoine Viollet Adresse 72 rue du Moulin Vert Ville Paris lieuville Square du Chanoine Viollet Paris