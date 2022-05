Conte musical pour enfants “La cale est basse” Fleury-la-Rivière Fleury-la-Rivière Catégories d’évènement: Fleury-la-Rivière

Fleury-la-Rivière Marne Fleury-la-Rivière La vie fleurysienne présente le conte musical pour enfants : “la cale est basse” le mardi 10 mai à 18h30 à la salle des fêtes de Fleury la Rivière. Mélangeant subtilement musique africaine et musique de chambre, Goloso, interprété par le musicien châlonnais, Romain Changenot, dévoile son univers poétique , mais résolument déjanté ! La cale est basse invite à un voyage en Méditerranée où 3 jeunes garçons décident de traverser la mer en calebasse afin de goûter une glace italienne. Assurément ça ne manque pas d’air ! Tout public à partir de 3 ans.

Tarif : 4 € par personne, gratuit pour les enfants de l’école de Venteuil et l’école de Fleury la Rivière Réservation par mail : activiter.laviefleurysienne@gmail.com activiter.laviefleurysienne@gmail.com salle des fêtes rue des près Fleury-la-Rivière

