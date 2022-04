Conte musical pour enfants : Je viens d’où tu vas Institut des Cultures d’Islam, 15 juin 2022, Paris.

Le mercredi 15 juin 2022

de 15h30 à 17h00

. gratuit

Un conte musical pour petits et grands aux sons de multiples instruments des conteurs et musiciens Samir Mouhoubi et Davy Kilembé : un hymne joyeux, une ode à la diversité, à la rencontre et au partage.

Conte musical à partir de 7 ans

Entre l’Afrique du Nord, l’Espagne et le Congo, Samir et Davy content et chantent leurs périples, ponctués de rencontres et de petites histoires de vie. Parti de France, Davy va retrouver ses racines en Afrique, tandis que Samir, Kabyle, prend le chemin inverse pour gagner l’Europe. Aux sons de leurs multiples instruments, ils entonnent un hymne à la fois grave et joyeux, ode à la diversité, à la rencontre et au partage.

Samir Mouhoubi est passionné de musique, il puise ses inspirations dans les rythmes berbères et orientaux.

​Davy Kilembé est artiste multi-instrumentiste, il a réalisé quatre albums et joue dans de nombreux festivals.

Image : Samir ouhoubi et Davy Ilembé

Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/je-viens-dou-tu-vas/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/je-viens-dou-tu-vas/

© Samir ouhoubi et Davy Ilembé