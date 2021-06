Plédéliac Plédéliac Côtes-d'Armor, Plédéliac Conte musical – Pling Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac

Conte musical – Pling Plédéliac, 26 juin 2021-26 juin 2021, Plédéliac. Conte musical – Pling 2021-06-26 20:20:00 – 2021-06-26

Plédéliac Côtes d’Armor Plédéliac En collaboration avec l’École de Musique et de Danse de Lamballe Terre & Mer Le conservatoire vous propose un conte musical tout public, pour ensemble instrumental et récitant de Olivier Bensa:

« Et Pling tombe, ploc! sur le dos d’un oiseau »

