Carantec Finistère Carantec Conte musical “Pierre et le loup”, de S. Prokofiev, suivi d’un verre offert par le festival musiquesadlib@gmail.com http://www.musiquesadlib.com/ Conte musical “Pierre et le loup”, de S. Prokofiev, suivi d’un verre offert par le festival Cin’étoile 11 Rue Duquesne Carantec

