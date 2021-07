Chanteloup-en-Brie Cueillette de Chanteloup Chanteloup-en-Brie, Seine-et-Marne Conte musical par Kristo Numpuby Cueillette de Chanteloup Chanteloup-en-Brie Catégories d’évènement: Chanteloup-en-Brie

**Kristo Numpuby** a été élevé au Cameroun, à Eséka. Durant sa scolarité, il s’initie à la guitare avant de retourner à Paris, sa ville de naissance. Alors chef de publicité, il renoue avec la musique lors de l’enregistrement d’une campagne publicitaire et décide de se diriger pour de bon vers sa passion de toujours. D’abord bassiste, il accompagne le musicien congolais Kanda Bong Man et rencontre Stevie Wonder lors d’une tournée au Ghana. Celui-ci lui suggère d’enregistrer ses propres compositions, ce qu’il fait par la suite. Souvent sollicité par des cinéastes, il compose de nombreuses musiques de documentaires. Sa musique est largement inspirée des couleurs de sa culture africaine. Cet événement est proposé en partenariat avec le collectif Musiques et danses du monde en Île-de-France et La Vie Continue. La cueillette de Chanteloup accueillera Kristo Numpuby pour un conte musical Cueillette de Chanteloup Rue de la Cueillette 77600 Chanteloup-en-Brie Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne

