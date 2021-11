Langogne Salle polyvalente Langogne, Lozère Conte musical : Panique dans la forêt Salle polyvalente Langogne Catégories d’évènement: Langogne

Le Weepers Circus a décidé de vous raconter une histoire. Celle-ci se passe dans une étrange forêt, elle débute au crépuscule et s’achève à l’aube. « Quatre amis rentrent chez eux, heureux de la soirée qu’ils viennent de passer ensemble. Pour regagner leurs maisons ils doivent traverser une forêt : – Tu es sûre que l’on est sur le bon chemin ? – Mais oui regarde : le vieux chemin, le grand chêne, le hibou borgne, le cyclope… Tous : Le cyclope?!!! ». Tout bascule, nos 4 amis se retrouvent dans un monde parallèle dont il va falloir sortir. C’est une quête initiatique. On y croise des personnages absurdes : un cyclope myope, des mini-pirates, une ribambelle de méchants, un bal des barbus, un seigneur énigmatique, un corbac à cartes, un petit cheval qui se prend pour une chèvre et on prouve enfin que les licornes n’existent pas, bref c’est la panique dans la forêt ! Conte musical offert par le Centre Communal d’Action Sociale

