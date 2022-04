Conte musical « Nina et le jazz dans tous ses États » Centre socio-éducatif Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Centre socio-éducatif, le vendredi 6 mai à 19:00

Groupe Jazzy Kids : Christophe Bahri – Frédéric Basquin – Gino Samyn Nina, petite fille de 7 ans, aimerait apprendre à jouer d’un instrument de musique… Mais quel instrument choisir ? Le saxophone ? Le piano ? La batterie ? Choix difficile… Les explications de son ami Michel seront-elles suffisantes pour orienter son choix ? Heureusement un groupe de jazz de trois musiciens talentueux jouera en live et l’aidera peut-être à choisir !!! Vendredi 6 mai 2022 à 19H00 Centre Socio-Éducatif – 10, rue Gustave Delory

Tarif : 2 € – Gratuit pour les enfants

45’ – En famille dès 6 ans Centre socio-éducatif 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T20:00:00

