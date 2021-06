Montmorency Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency, Val-d'Oise Conte musical Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Val-d'Oise

Conte musical Musée Jean-Jacques Rousseau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montmorency. Conte musical

Musée Jean-Jacques Rousseau, le samedi 3 juillet à 19:00

Et si Jean-Jacques Rousseau avait été accompagné tout au long de sa vie par les dieux grecs qui l’auraient aidé à surmonter les obstacles pour parvenir à sa quête ultime, écrire ? Les élèves de CM1 d’une école de la Ville de Montmorency ont imaginé un conte musical sur le modèle des épopées mythologiques. Laisser-vous surprendre par cette création originale ! Une proposition en collaboration avec le Labo des Histoires et M. Gresset, professeur de flûte traversière au Conservatoire Grétry de la Ville de Montmorency.

Entrée libre, dans la limite de la gestion des flux.

Conte musical créé dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorency, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Jean-Jacques Rousseau Adresse 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Ville Montmorency lieuville Musée Jean-Jacques Rousseau Montmorency