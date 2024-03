Conte musical Musée du Prieuré Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, samedi 18 mai 2024.

Conte musical Découvrez l’histoire du Prieuré comme on ne vous l’a jamais racontée. Un conte musical, drôle et poétique en partenariat avec le Conservatoire. Samedi 18 mai, 18h00, 19h30 Musée du Prieuré Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Musée du Prieuré Rue de l’église, 69460 Salles-Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 07 31 94 https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html https://www.facebook.com/LePrieureBeaujolais/;https://www.instagram.com/museeleprieure/ [{« type »: « email », « value »: « musee.leprieure@agglo-villefranche.fr »}] Le Prieuré est un élégant site fondé au Xème siècle sous l’autorité de l’abbé de Cluny. Pendant trois siècles, les moines clunisiens participent à l’édification des bâtiments religieux, parmi lesquels le cloître roman et l’église. En 1301, le village connaît un véritable essor suite à l’arrivée d’une communauté de bénédictines, élevées au XVIIIème siècle au range de Chanoinesses Comtesses. Entre vie religieuse et vie laïque, ces femmes de la haute noblesse ont laissé une trace indiscutable de leur passage dans le village.

