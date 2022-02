Conte musical Musée Barrois Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Pour la 18e édition de la Nuit des musées, le Musée barrois vous propose une escapade au Moyen Âge, au temps des troubadours. Seigneurs ou simples poètes, ils étaient réunis par l’amour du mot juste et beau, par la recherche de la fulgurance poétique qui permet d’exprimer un esprit de conquête, une critique du pouvoir, et surtout l’amour de la dame. Guillaume Louis et ses instruments vous transportent dans un univers poétique aux multiples facettes. Le Musée barrois étant fermé au public, ce spectacle est prévu dans les jardins.

entrée libre

Le Musée barrois propose le spectacle “Vidas de troubadours”, de Guillaume Louis. Musée Barrois Château des Ducs, Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

