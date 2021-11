Harfleur Harfleur Harfleur, Seine-Maritime Conte musical : « Miss Alice Paindépis et le secret des rennes » Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Harfleur Seine-Maritime Conte musical « Miss Alice Paindépis et le secret des rennes », par la Compagnie La Belle Envolée. Laissez-vous entraîner dans une folle aventure en compagnie de LA Spécialiste de Noël, Miss Alice Paindépis ! Lors d’un spectacle musical aux mille rebondissements, les enfants (et les grands !) partiront jusqu’aux confins du Pôle Nord pour essayer de percer l’un des plus grands mystères de tous les temps : comment donc font les rennes du Père Noël pour voler ? A partir de 4 ans – Gratuit, sur réservation.

Durée : 45 minutes

Information / réservation au 02 35 13 30 09 (Le Forge)

