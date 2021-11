Conte musical Médiathèque municipale Corderie Royale, 22 janvier 2022, Rochefort.

Médiathèque municipale Corderie Royale, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

La moufle est un conte d’hiver d’origine russe. Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une moufle en laine rouge sur la neige. Toute contente, elle se blottit à l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé qui voudraient bien, eux aussi, profiter de l’aubaine ! Un conte où chaque personnage et action est représenté par un instrument et accompagné par la guitare ou l’accordéon.

Places limitées

Médiathèque municipale Corderie Royale Rue Jean-Baptiste Audebert 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime



2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00