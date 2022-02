Conte musical Maman baleine Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Conte musical Maman baleine

Mairie de Colomiers, le samedi 9 avril

Mairie de Colomiers, le samedi 9 avril à 11:00

À 11h Cie 13 lunes Quand Baleineau naît, Maman Baleine l'accompagne à la surface de l'eau, pour qu'il prenne sa première respiration. De l'eau à l'air, de l'air à l'eau, Baleineau peu à peu s'aventure jusqu'au bateau, bondit toujours plus haut vers l'oiseau, et s'il se perd, Maman Baleine le rejoint sans trop tarder pour le cajoler et le rassurer. Petits clapotis, gros soupirs, rires en cascade… Spectacle co-produit par l'IDDAC Jusqu'à 4 ans

