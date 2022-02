Conte musical « Little Nemo ou la vocation de l’aube » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Conte musical « Little Nemo ou la vocation de l’aube » La Chaise-Dieu, 4 juin 2022, La Chaise-Dieu. Conte musical « Little Nemo ou la vocation de l’aube » La Chaise-Dieu

2022-06-04 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-04

La Chaise-Dieu Haute-Loire Spectacle à la Comédie de Saint-Etienne le samedi 4 juin 2022

à partir de 7 ans reservation@chaisedieu.fr +33 4 71 00 01 16 La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2021-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Ville La Chaise-Dieu lieuville La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Conte musical « Little Nemo ou la vocation de l’aube » La Chaise-Dieu 2022-06-04 was last modified: by Conte musical « Little Nemo ou la vocation de l’aube » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 4 juin 2022 Haute-Loire La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire